手話演劇「終着駅への軌跡」の鑑賞を前に、手話で話される秋篠宮妃紀子さま＝7日午後、東京都杉並区（代表撮影）秋篠宮妃紀子さまは7日、東京都杉並区のホールで開催中の「手話のまち東京国際ろう芸術祭」を視察された。ろう者による手話演劇「終着駅への軌跡」を鑑賞し、列車で出会った2人のろう者が対話する物語に手話で拍手を送った。終了後、出演者とにこやかに手話で懇談し「とても心に響きました。これからもご活躍を