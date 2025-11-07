第73回民間放送全国大会であいさつする民放連の早河洋会長＝7日午後、名古屋市全国の民放関係者が一堂に集まる「第73回民間放送全国大会」が7日、名古屋市で開かれた。民放連の早河洋会長はフジテレビの一連の問題を念頭に「人権尊重、ガバナンス強化に着実に取り組み、民放への信頼を確かなものにしなければならない」と述べた。早河会長は「長期にわたり特定の放送局への広告出稿が止まるという、かつてない事態を経験した」