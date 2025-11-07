コメの平均価格が、9週連続で4000円台となりました。農林水産省によりますと、今月2日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は5キロあたり4235円でした。前の週より27円値上がりし、9週連続の4000円台となりました。高止まりするコメ価格への対応として鈴木農水大臣は“おこめ券”に強い意欲を示しています。実現に向け政府は、地方自治体が行う物価高対策を支援するための交付金＝「重点支援地方交付金」での対