＜kintone Golf Tournament最終日◇7日◇大栄カントリー倶楽部（千葉県）◇6299ヤード・パー72＞ツアー外競技マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第15戦の最終ラウンドが終了した。林亜莉奈（はやし・ありな）が最終18番ホールで劇的バーディを奪い、トータル9アンダーで今季2勝目を挙げた。【写真】人気者の宿命？激しい“水攻め”ですトータル8アンダー・2位タイには長田莉子と郡山瞳。トータル7アンダー・4位には小島彩