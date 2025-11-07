＜ACNチャンピオンシップ2日目◇7日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞国内男子ツアーの第2ラウンドが終了した。ツアー3勝目を狙う24歳・杉浦悠太が1イーグル・5バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル10アンダー・単独首位に浮上した。【写真】合格おめでとう！笑いと涙のプロテストフォト集トータル8アンダー・2位タイに堀川未来夢と今平周吾。トータル7アンダー・4位に蝉川泰果、トータル6アンダー