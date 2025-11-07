モスフードサービスは、11月12日からモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、「『モスの匠味(たくみ)』黒毛和牛のダブルチーズバーガー」を数量限定で、アボカドを贅沢に使用した「アボカドバーガー」を2026年1月下旬までの期間限定で販売する。数量限定「『モスの匠味(たくみ)』黒毛和牛のダブルチーズバーガー」(890円)「モスの匠味(たくみ)」は、モスバーガーのハンバーガー作りの集大成として、2003年8月〜2008年5月まで販売し