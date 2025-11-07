11月6日、新潟県上越市内の食料品店で食料品等15点を盗んだ疑いで無職の79歳女が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、上越市に住む無職の女(79)です。女は11月6日午前4時前、上越市内の食料品店で鍋の素やパンや缶ビールなど食料品等15点（販売価格合計3376円）を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、女の所持品には会計した商品もあったものの、会計していない商品を別の袋に入れていたということです