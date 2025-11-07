インバースネットは11月7日、同社が展開するBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、16型フルHD液晶ゲーミングノートPC「VNシリーズ」を発売した。構成違いで3モデルをラインナップし、価格は199,800円から。FRONTIERブランドから16型ノートPC「VNシリーズ」が登場Intel Core 7 250HとNVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載した16型ノートPC。ディスプレイは165HzリフレッシュレートのフルHD（1,920×1,200ドット）液晶を搭載し