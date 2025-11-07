前回は融資の期間について検討しました。今回はEBITDA有利子負債倍率について解説します。EBITDA有利子負債倍率は融資審査で用いられる財務指標のひとつです。M&Aの財務デューデリジェンスにおいても活用されます。今でこそ市民権を得ていますが、財務の健全性を測る指標はいくつもの変遷を経て現在に至っています。歴史を振り返り、指標を有効活用するためのポイントについてまとめます。デットに関連する財務指標群のうち、