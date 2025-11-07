7日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万1130枚だった。うちプットの出来高が1万1968枚と、コールの9162枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の1217枚（95円高390円）。コールの出来高トップは5万4000円の842枚（32円安25円）だった。 コールプット