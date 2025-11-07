今年6月、特殊詐欺の架け子としてラオスの拠点に40代男性を勧誘した疑いで48歳の男が逮捕されました。職業安定法違反(有害業務の斡旋)の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の男(48)です。男は6月28日ごろ、新潟市中央区内の飲食店で、氏名不詳者らと共謀の上、40代男性に対し、「行き先はラオスの架け子の拠点だ」「マニュアルを参考に嘘の電話をかけてだましていく」「成功報酬はだまし取った総額の10パーセント」などと