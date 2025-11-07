岩手県岩泉町の町歴史民俗資料館が、栗の木から見つかった約１００年前のツキノワグマの子グマのミイラを特別公開している。県立博物館学芸員は「類例を聞いたことがない」と話している。１９７７年、町内の家具店「岩泉純木家具」が、県内の山麓で伐採された樹齢約２７０年の栗の巨木を購入。宮古市内の製材所で巨木を加工した際に、ミイラを木の空洞部分から発見したという。ミイラは年輪などから約１００年前の子グマと推定