7日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5389枚だった。うちプットの出来高が3644枚と、コールの1745枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の177枚（65円高475円）。コールの出来高トップは5万5000円の209枚（90円安300円）だった。 コールプット 出来