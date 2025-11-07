囲碁の仲邑菫四段（16）が6日、韓国に移籍後、初めてとなるタイトルを獲得しました。仲邑四段は6日、韓国で若手の女性棋士が参加する「未来の女帝最強戦」の決勝でチョン・ユジン五段（19）に勝利し、公式戦で初優勝を飾りました。仲邑菫四段：いい結果を出せて満足だ。いつも私を気遣ってくれた両親に感謝していると伝えたい。現在16歳の仲邑四段は、2019年に当時史上最年少となる10歳で囲碁のプロ入りし、2023年には史上最年少13