日経平均株価 始値50524.31 高値50642.79 安値49640.56 大引け50276.37(前日比 -607.31 、 -1.19％ ) 売買高25億5210万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆9948億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は607円安と反落、一時5万円台を割り込む ２．前日のNYダウは398ドル安、ナスダック指数も下落す