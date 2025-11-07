NGT48の三村妃乃（23）が舞台「けものフレンズJAPARI LIVE〜けものたちのしんねんかい〜」（26年1月15〜18日、東京・IMM THEATER）に出演することが6日、発表された。同作への出演は昨年に続いて2度目になる。人の姿をした動物たちが架空の動物園で物語を繰り広げるシリーズで、三村は前回に続いて「タスマニアデビル」を演じる。今回は、これまでの上演で披露されてきた楽曲をショーアップした「ライブ形式」の舞台。「ライブなの