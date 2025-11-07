EXILE ATSUSHI（45）、TAKAHIRO（40）が、7日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。ATSUSHIがライブの開演5分前に到着したエピソードを明かした。TAKAHIROは「すごいんですよ。全然本番直前までATSUSHIさんの姿が見えなくて。『いる？』みたいな。みんな慌てだして。ギリギリ開演2分前のときありましたよね？」と聞くと、ATSUSHIは「5分前だね」と苦笑いした。TAKAHIROは「衣装も全部仕上がってて、気合入