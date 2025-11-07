文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―11月7日（金）配信分― 3歳くらいの女の子がごはんを食べている様子をアップした動画。見ず知らずの他人の子供なのですが、モグモグ食いしん坊な様子がかわいくてついつい見てしまいます。 5歳の男の子とパパママが食卓を囲んでいる