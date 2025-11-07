メ～テレ（名古屋テレビ） カーボンニュートラルの実現を目指し、JR東海が7日、鉄道向け水素エンジンの模擬走行試験を公開しました。 JR東海が2024年9月から開発を始めた「水素エンジン車」は、水素と酸素の燃焼・爆発によりエンジンの回転力を生み出します。 7日は、水素エンジンとバッテリーの電力を合わせて模擬車両を動かしました。 「山間部や加減速(のある区間)、特急列車のように速い速度