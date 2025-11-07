¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é2Ç¯È¾¸å¤ËÆüËÜ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬YouTube¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÏÂÌõÆ°²è¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËSpotify Japan¤ÎViral¥Á¥ã¡¼¥È13°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡ÖLALALALALALALALALALA¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¥§¥³½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥ß¥³¥é¥¹¡ÊMIKOLAS¡Ë¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î¶¦±é¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢SKY-HI¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖLALALALALALALALALALA¡ÊTokyo Version¡Ë¡×¤òºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤âµ­²±¤Ë¿·¤·¤¤¥ß¥³¥é¥¹¤¬¡¢1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø?¡Ù¤ò¥ê¥ê