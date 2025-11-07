ロザリア（Rosalía）が通算4作目のニューアルバム『LUX』をリリースした。スペイン最大のグローバル・アイコンによる新章を米Rolling Stoneも大絶賛。今の音楽シーンに類を見ない超越的な作品を掘り下げるべく、同誌の満点5つ星レビューと、知っておくべき6つのポイントを紹介する。ロザリア『LUX』評──自己と向き合い、永遠と交信するBy Julyssa Lopez少し前、最新作『LUX』のプロモーション中に、ロザリアはTikTokライブ