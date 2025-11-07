ことしも、福岡の夜が光で彩られる季節がやってきました。福岡市の舞鶴公園で7日夜から始まるイベントでは、歴史とアートを融合させた幻想的な光の世界を楽しめます。6日夜、一足先に体験しました。 ことしの干支である蛇のオブジェに、幻想的な光のゲート。福岡市中央区の舞鶴公園では「光の城郭まつり」が、7日午後6時から始まります。福岡城と舞鶴公園の「過去と未来」をコンセプトに、光の演出を楽しめます。