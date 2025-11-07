■これまでのあらすじ夫が矢部マリアの初恋相手だったことが判明。あくまで過去のことで、いまさらどうこうしようとは思っていないらしいが…。主人公がモヤモヤしているなか、バーだれかと待ち合わせをする夫。そこへやってきたのは矢部マリアだった！■夫と矢部マリアの出会い ■そんななか ■なにも知らない妻 ■とはいえこれまでも怪しい言動は多々ありましたが…急に夫がゲスっぽく見えてきました…(新垣 ライ子)