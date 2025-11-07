東京地裁立川支部は11月7日、東京都府中市内のホテルで2023年2月、出会い系サイトで知り合った女性（当時24）を殺害したとして、殺人罪などに問われた石川晃被告（57）に懲役16年の判決を言い渡した。5日間にわたる裁判員裁判で浮かび上がったのは、30歳以上も歳の離れた元地下アイドルの女性に夢中になり、ブレーキが効かなくなってしまった男の転落人生だった。（前後編の前編）＊＊＊【写真7枚】秋葉原の路上で勧誘する「コ