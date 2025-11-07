１０月の英ハリファックス住宅価格、前月比は＋０．６％（予想＋０．１％、前回－０．３％） 上昇率は１月以来の高さとなった。平均不動産価格は２９万９８６２ポンドと過去最高値を更新した。 ハリファックスによると・・・ 市場に不透明感はあるが秋に入っても購入需要は堅調で、新規住宅ローン承認件数は今年最高水準に達している。 平均固定金利は約4％でやや低下の余地はあるものの、住宅価格が過去最高