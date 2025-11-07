メインシナリオ・・・10月30日の高値110.39円から軟化しており、調整色が強まっている。10月17日の安値106.24円から10月30日の高値110.39円までの上げに対する半値押しを達成しており、一目均衡表の基準線の107.87円を下抜き、61.8％押しの107.83円も割り込めば、雲の上限の107.08円を試す可能性がある。さらに下がるようなら、雲の下限の106.52円や10月17日の安値106.24円が下値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、上が