アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/07営業日時点＝ 上海ゴム 0.5％ 大連とうもろこし 0.42％ 大連ポリエチレン 0.32％ 上海異形鉄筋 0.26％ 上海銅 -0.02％ 上海重油 -1.1％ ＊数値は前日比％