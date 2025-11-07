Amazonは、11月8日0時から9日23時59分までの間、「ダブルポイント祭り」を開催する。期間中は「ダブルポイント」バッジ付きの対象商品を、1回の注文で合計7,000円以上購入すると、対象商品のポイントが2倍になる。 対象商品は、商品詳細ページに「ダブルポイント」のバッジが表示されている、Amazonマーケットプレイスの出品者が販売する、1％以上のポイントが付いている商品。ダブルポイントで還元されるポイント