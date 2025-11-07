ドル円１５３．４５近辺、ユーロドル１．１５３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、ドル円は153.45近辺、ユーロドルは1.1535近辺で推移している。いずれも本日レンジのドル高水準付近で取引されている。米１０年債利回りは４．１０％に上昇し、足元では動きが落ち着いている。 USD/JPY153.46EUR/USD1.1533