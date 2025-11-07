『ケイコ 目を澄ませて』『夜明けのすべて』など作品を発表するごとに国内映画賞を席巻し、本作で第78回ロカルノ国際映画祭インターナショナル・コンペティション部門にて最高賞である金豹賞＆ヤング審査員賞特別賞をW受賞した、日本映画界を代表する存在である三宅唱監督最新作『旅と日々』（原作：つげ義春 『海辺の叙景』『ほんやら洞のべんさん』）が11月7日(金)より公開中です。【あらすじ】強い日差しが注ぎ込む夏の海。ビ