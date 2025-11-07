オンコセラピー・サイエンス [東証Ｇ] が11月7日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は5.5億円の赤字(前年同期は5.4億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終損益は2.4億円の赤字(前年同期は2.4億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-192.8％→-74.8％に改善した。 株探ニュース