シュークリームとフレンチクルーラーをかけ合わせた新感覚のスイーツ「シュークルーラー」のテイクアウト専門店「Cream or Cruller(クリーム オア クルーラー)」は、2025年10月29日より秋の新作クリームとして「モンブラン&生クリーム」と「カボチャレアチーズクリーム」の販売を開始した。【写真】「アマムダコタン」や「アイムドーナツ？」などを手掛けた平子シェフが展開する「Cream or Cruller」とは？秋の新作も合わせて