中日・橋本侑樹投手が7日、名古屋市内の球団施設で契約交渉に臨み、1200万円アップの3900万円（推定）で更改した。貴重な中継ぎ左腕として、今季は2勝3敗でプロ最多となる12ホールドをマーク。序盤はリードされた場面での登板も多かったものの、徐々にブルペンでの「格」を上げ、勝ちパターンのセットアッパーでの起用が増えた。「球団からは貴重な左のリリーバーとしてやってくれた、と言ってもらえた。自分としては後半に