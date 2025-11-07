厚生労働省厚生労働省は7日、頭痛や肩こりなどの医療機器の販売に当たり、糖尿病や高血圧が治るなどの虚偽の広告をしたとして、兵庫県尼崎市の医療機器販売業「インプレッション」に医薬品医療機器法に基づく措置命令を出したと発表した。機器は「イアス30000」で、同省は再発防止などの改善計画の提出を求めた。厚労省によると、同法に基づく措置命令は初めて。使用者が自身の判断で服薬を中止したことによる健康被害事例が確