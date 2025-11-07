宿泊研修にて【漫画】本編を読む研修旅行であった友達の体験を漫画化した退屈健(@taikutsu1)さんの「宿泊研修にて」を紹介しよう。霊園を通過したとき、隣の女子に起きた奇妙な出来事。一体、何が起きたのだろうか？■「笑顔なのに怖い」その表情を見た瞬間、空気が変わった宿泊研修にて1-1宿泊研修にて1-2宿泊研修にて1-3宿泊研修へ向かうバスの中。くじ引きで決まった隣の席には、あまり話したことのない女子・M子さんが座ってい