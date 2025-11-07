吉野家は、2025年11月7日10時から2026年1月15日10時までの期間、「吉野家公式通販ショップ」をはじめ、各社ECモール店舗で「福箱」を販売しています。定番商品から新商品まで試せる福箱には、今年の新作やおなじみの人気商品などが入った、冷凍商品（松・竹・梅）3種類と常温商品（竹）の計4種類が登場します。・2026梅セット【冷凍】セット内容は、牛丼の具×2袋／豚丼の具×2袋／牛鍋丼の具×2袋／親子丼の素×3袋／紅生姜×1袋