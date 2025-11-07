山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。11月6日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとして佐野晶哉（Aぇ! group）と上白石萌歌が出演した。彼氏にひたすら尽くすタイプの女性の話題になると、佐野はそれを負担に感じてしまう可能性について話し…。【映像】「ここまでされると…」Aぇ! group佐野晶哉がちょっと引いてしまう女性のタイプ今回