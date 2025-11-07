秋も深まり、次第に寒さを感じることが多くなるこの季節。冷えた身体を温めて、かぜや冷え症などの不調を予防する“温活”の需要はどんどん高まっている。そんな“温活”の一環としておすすめなのが、温かいお湯を張った湯船に浸かること。その際、入浴剤を用いると、さらなる疲労回復やリラックス効果などが期待される。今回は、発売100年を迎えた「改源」ブランドから販売されている、薬用入浴剤「改源の湯」(医薬部外品)を紹介