Snow Manの深澤辰哉、佐久間大介、向井康二が、スポットのバイトサービス「スポットバイトル」に加え、あらたにアルバイト・パートの求人情報サービス「バイトル」のCMキャラクターに就任。新TVCMが11月7日から全国で順次放映開始される。 【画像】深澤辰哉＆佐久間大介＆向井康二「バイトル」CMオフショット／【動画】新CM「レギュラーバイトはバイトル」篇＆「好きを仕事に」篇／CMメイキング映