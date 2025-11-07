フジテック [東証Ｐ] が11月7日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比18.0％増の126億円に伸び、通期計画の238億円に対する進捗率は53.2％となり、5年平均の52.2％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比36.9％増の111億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績