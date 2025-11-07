自宅のテレビをスマートテレビ化する手段として、ストリーミングデバイス（スマートTVアダプター）の人気が高まっています。代表的な製品は、Appleの Apple TV 4K、Amazonの Fire TV Stick 4K、そしてGoogleが2024年に発売した最新モデル Google TV Streamer（4K） の3機種です。これらはいずれもテレビのHDMI端子に接続し、ネット動画や音楽配信サービスを大画面で楽しめる便利なデバイスです。各社のエコシステムには特徴があ