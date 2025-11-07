「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Razer BlackWidow V4 X Zenless Zone Zero Edition - JPRZ03-04704400-R3J1（Razer）2位G213 RGB Gaming KeyboardG213r（ロジクール）3位G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ホワイト EnglishG515-TKL-RTWH（ロジクール）4位PRO X TKL RAPID ブラック JapaneseG-P