プロ雀士でモデルの岡田紗佳が、5日放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜深2：17）に出演。お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロと夜景ドライブデートに出かけた。【動画】森香澄もニヤける…岡田紗佳、東ブクロの“1000万円”愛車で夜景ドライブデート過去2度の共演でお互いに好印象だった岡田と東ブクロ。この日は「ハニカミドライブデート」と題し、2人でドライブデートに出かけることに