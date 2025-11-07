イメージワン [東証Ｓ] が11月7日大引け後(17:00)に業績修正を発表。25年9月期の最終損益(非連結)を従来予想の3.8億円の赤字→5.5億円の赤字(前の期は8.8億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。赤字額は前の期末の純資産を76.1％毀損する規模となった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の最終損益も従来予想の1.4億円の赤字→3.1億円の赤字(前