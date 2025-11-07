北海道・小樽市と赤井川村を結ぶ毛無峠で2025年11月7日、車3台が絡む事故がありました。このうち1台の運転手によりますと、いずれかの車がスリップして対向車線にはみ出し衝突したということです。現場は赤井川村から小樽方向に向かって左カーブになっていて、通りがかった人によりますと、シャーベット状の雪が積もりハンドルがとられやすい状況だったということです。この事故で、1人が軽いけがをしました。毛無峠で