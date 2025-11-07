阪神からドラフト４位指名を受けた早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝は７日、鹿児島県いちき串木野市内で指名あいさつを受けた。「今やっと実感が湧いてきた」と緊張した様子で話した。「まず選ばれたことが一番じゃなくて、最初のスタートだと思っている」と気を引き締め、「１日でも早く１軍のマウンドで投げられるように」と意気込んだ。「まずは応援されるような選手っていうのを一番思ってるけど、最終的にはもう一度日本を