元SKE48の松井珠理奈（28）が7日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「ロケ終わりの酔っ払いが帰りま〜す」「変な口しとる」と書き出した松井。お酒の瓶を片手にほろ酔いで移動する様子をアップした。「シートベルトと告知を忘れずに」とつづって「デジタル豪華版写真集『アイヲシル』チェックしてくれた」と告知。「なにやら色んなランキングで1位になってるみたいありがとう」と感謝した。ファンから