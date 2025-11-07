ドジャースの大谷翔平投手が７日、自身のインスタグラムのストーリーに新規投稿。愛犬デコピンとともにスポンサー契約を結ぶニューバランスを訪問した様子を公開した。自身のピッチングシーンに「Ｗｅｌｃｏｍｅ，ＳｈｏｈｅｉＯｈｔａｎｉ」と表示された電光掲示板をバックに、ベビーカーに乗ったデコピンとそれを抱えて笑顔を浮かべる姿の写真を投稿。ＳＮＳなどでは「翔平さん＆デコピンが可愛すぎるー！」、「ベビーカー