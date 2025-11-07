大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスが6日（木）、スクール生の新規募集を開始したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今回募集が開始されたのは、ジュニアの新規スクール生。対象は2026年4月より小学6年生～中学3年生になる女子で、バレーボールの基本技術やチームプレーを学びたい方、競技力向上を目指す方など、経験の