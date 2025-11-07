韓国で、ファッションモデルとして活動していたキム・ソンチャンさん（本名：キム・ギョンモ）が、血液がんにより死去したと６日、ソンチャンさんの実兄が明かした。３５歳だった。ソンチャンさんの実兄は、故人のインスタグラムを通して「ギョンモが２年余りのがん闘病の末、私たちの元を去って行きました」と報告。続けて「ギョンモの知人へ連絡する方法がなく、ここに言葉を残します」と、プロフィールに葬儀場のリンクを貼